Серверы Dota 2 и CS:GO недоступны из-за выхода Боевого пропуска

25 мая в Dota 2 вышел Боевой пропуск, который, как обычно, вызвал большой ажиотаж среди игроков. Наплыв пользователей оказался настолько большим, что через несколько минут после выхода пропуска серверы Dota 2 и CS:GO оказались недоступны.

Valve написала в твиттере, что знает о проблеме и работает над её устранением. Из-за вышедшего обновления были приостановлены матчи ESL One Birmingham 2020 по Dota 2, а игроки в Counter-Strike: Global Offensive жалуются на проблемы в социальных сетях и на форуме reddit.

В Боевом пропуске появилась система гильдий, было анонсировано летнее событие, новые катакомбы, боевые состязания, мини-игры во время паузы, живые башни и другие нововведения.



Боевой пропуск — сборник предметов и испытаний, который ежегодно появляется в Dota 2 перед The International. Призовой фонд турнира растёт за счёт покупок пропуска и уровней для него.