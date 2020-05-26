27 мая Naughty Dog покажет новый геймплей The Last of Us: Part 2

Сегодня, 26 мая, студия Naughty Dog, разработчик The Last of Us: Part 2, проведёт 20-минутный стрим, посвящённый сиквелу. Об этом сообщается в официальном аккаунте PlayStation в "Твиттере".
Сообщается, что трансляцию проведёт вице-президент Naughty Dog Нил Дракман. Разработчик расскажет о некоторых сюжетных деталях, а также продемонстрирует новый 8-минутный геймплейный отрывок. Стрим начнётся 27 мая в 23:00 мск.
Релиз The Last of Us: Part 2 запланирован на 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4.
Компания Sony закрыла комментарии к записям о The Last of Us: Part 2 во всех популярных соцсетях. Сперва возможность комментирования пропала в YouTube, а затем в «Твиттере» и во «ВКонтакте». Последний геймплейный трейлер долгое время был открыт для комментариев. Он получил множество лайков и хвалебных отзывов, но в итоге комментарии всё же отключили.
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