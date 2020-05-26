Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

27 мая Naughty Dog покажет новый геймплей The Last of Us: Part 2

27 мая Naughty Dog покажет новый геймплей The Last of Us: Part 2
Киберспорт / Другие игры 0

Сегодня, 26 мая, студия Naughty Dog, разработчик The Last of Us: Part 2, проведёт 20-минутный стрим, посвящённый сиквелу. Об этом сообщается в официальном аккаунте PlayStation в "Твиттере".

Сообщается, что трансляцию проведёт вице-президент Naughty Dog Нил Дракман. Разработчик расскажет о некоторых сюжетных деталях, а также продемонстрирует новый 8-минутный геймплейный отрывок. Стрим начнётся 27 мая в 23:00 мск.

Релиз The Last of Us: Part 2 запланирован на 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4.

Компания Sony закрыла комментарии к записям о The Last of Us: Part 2 во всех популярных соцсетях. Сперва возможность комментирования пропала в YouTube, а затем в «Твиттере» и во «ВКонтакте». Последний геймплейный трейлер долгое время был открыт для комментариев. Он получил множество лайков и хвалебных отзывов, но в итоге комментарии всё же отключили.

Sony опубликовала геймплей игры The Last of Us: Part 2
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020