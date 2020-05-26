Призовой фонд The International 2020 превысил $ 5 млн

Призовой фонд The International 2020 по Dota 2 превысил $ 5 млн всего за девять часов после релиза Battle Pass 2020. Это лучший старт продаж в истории турнирной серии.

В 2019 году призовой фонд главного турнира года по Dota 2 The International 2019 достиг отметки в $ 30,5 млн. Эту сумму распределили между 18 участниками турнира. Победитель получил примерно 47% от общего пула. Первоначальный призовой фонд от Valve составлял $ 1,6 млн.

Напомним, вчера, 25 мая, вышел Боевой пропуск 2020 по Dota 2. 25% от всех продаж, связанных с Боевым пропуском, идут в призовой фонд The International. Очередной турнир должен был пройти в августе 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса Valve была вынуждена его перенести.