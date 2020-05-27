Компания Blizzard отменила фестиваль BlizzCon в 2020 году

Компания Blizzard Entertainment объявила об отмене фестиваля BlizzCon в 2020 году.
Разработчик рассмотри возможность проведения онлайн-конференции, чтобы рассказать о будущих играх. Но в любом случае конференция состоится не раньше 2021 года. Кроме того, разработчик планирует рассмотреть различные варианты проведения киберспортивных турниров. Речь идёт о соревнованиях, финалы которых ежегодно проходили на фестивале.
Причиной отмены BlizzCon стала пандемия коронавируса. По этой же причине уже были отменены многие игровые мероприятия, например, EA Play, Tokyo Game Show и другие.
По состоянию на 27 мая в мире зафиксировано уже более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались более 350 тыс. человек, более 2,4 млн человек выздоровели.
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