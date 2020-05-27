83-летняя стримерша-рекордсменка ушла с YouTube из-за комментариев
83-летняя Ширли Карри, которая является фанатом The Elder Scrolls 5: Skyrim, а также геймером и ютубером, не появлялась в своём YouTube-канале почти месяц.
В начале мая Карри объявила, что возьмёт двухнедельную паузу. До этого она почти каждый день публиковала ролики. Однако после такой паузы поклонники предполагают, что она ушла из YouTube навсегда.
В последнем обращении Ширли еле сдерживала слёзы. По её словам, у неё стало подниматься давление после чтения негативных и токсичных комментариев. Её обвиняли в том, что она не выполняет квесты или не сдаёт уже выполненные, а вместо этого максимально отыгрывает свою роль.
Напомним, Карри занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастный YouTube-блогер в мире.
- 27 мая 2020
-
14:19
-
13:54
-
13:21
-
11:34
-
11:20
-
10:41
-
00:26
-
00:01
- 26 мая 2020
-
19:32
-
18:23
-
14:58
-
14:40
-
14:22
-
12:41
-
12:39
-
11:36
-
11:18
-
11:10
-
00:16
- 25 мая 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:17
-
22:59
-
22:47
-
22:01
-
20:19
-
17:18
-
13:38
-
11:43
-
10:50
-
10:37
-
10:36
-
00:35
- 24 мая 2020
-
23:48
-
16:24
Партнерский контент