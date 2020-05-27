83-летняя стримерша-рекордсменка ушла с YouTube из-за комментариев

83-летняя Ширли Карри, которая является фанатом The Elder Scrolls 5: Skyrim, а также геймером и ютубером, не появлялась в своём YouTube-канале почти месяц.

В начале мая Карри объявила, что возьмёт двухнедельную паузу. До этого она почти каждый день публиковала ролики. Однако после такой паузы поклонники предполагают, что она ушла из YouTube навсегда.

В последнем обращении Ширли еле сдерживала слёзы. По её словам, у неё стало подниматься давление после чтения негативных и токсичных комментариев. Её обвиняли в том, что она не выполняет квесты или не сдаёт уже выполненные, а вместо этого максимально отыгрывает свою роль.

Напомним, Карри занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастный YouTube-блогер в мире.