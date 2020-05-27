Победителя турнира по Fortnite с призовыми $ 2 млн уличили в сговоре с другим игроком

Японский киберспортсмен по Fortnite под ником Code Iceman был уличён в мошенничестве во время азиатского турнира Champion Series Invitational, призовой фонд которого составляет $ 2 млн. Code Iceman стал победителем турнира, но после окончания соревнований его лишили титула и призовых. Выяснилось, что победитель находился в сговоре с игроком с ником Qoo.

В интернете опубликовано видео, на котором Qoo сбрасывает будущему победителю медкиты. Также из видео следует, что один игрок поддавался другому.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Mob_FN.

Организаторы забанили обоих игроков на 14 дней. При этом также рассматривался пожизненный запрет на участие в турнирах.