Российский киберспортсмен накричал на свою девушку после поражения

Экс-игрок Vega Squadron по CS:GO Сергей keshandr Никишин отличился неоднозначным поведением во время одного из своих стримов.



Никишин вышел из себя после того, как девушка попросила его помочь по хозяйству. Несколькими минутами ранее он проиграл упорную встречу в Valorant — 12:13.

Видео доступно на «Чемпионате».

В одном из следующих стримов киберспортсмен рассказал, что в их отношениях с девушкой всё в порядке — они любят друг друга. Невзирая на это, некоторые пользователи были возмущены поведением Сергея.



26-летний Сергей keshandr Никишин — бывший игрок в Counter Strike: Global Offensive. Начал выступать в начале 2015 года в рядах Wrecking Gaming. Вскоре коллектив был подписан организацией Vega Squadron, и выступал под этим тегом до конца года. В дальнейшем состав выступал под разными тегами, пока в ноябре 2016 года не вернулся обратно в Vega Squadron. После очередных решафлов в команде в апреле 2018 года keshand покинул Vega Squadron. В последние месяцы сконцентрировался на игре в Valorant.