Источник: Sony 3 июня представит PlayStation 5
Презентация Sony PlayStation 5 состоится 3 июня, сообщает The Verge со ссылкой на Bloomberg.
По данным источника, мероприятие должно состояться в онлайн режиме. При этом, не исключено, что дата может измениться из-за стремительно меняющихся планов. К тому же, сообщается, что возможно организаторы не смогут показать все важные детали консоли во время первого мероприятия.
Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Sony уже публиковала сообщение, согласно которому релиз консоли не должен быть затронут пандемией коронавируса и она появится в продаже во время рождественских праздников. Контроллер новой PlayStation, DualSense, был представлен 8 апреля.
Ранее Sony представила геймпад для PlayStation 5.
Контроллер PlayStation 5 позволит ощутить капли дождя и другие погодные явления
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