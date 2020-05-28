Источник: Sony 3 июня представит PlayStation 5

Презентация Sony PlayStation 5 состоится 3 июня, сообщает The Verge со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника, мероприятие должно состояться в онлайн режиме. При этом, не исключено, что дата может измениться из-за стремительно меняющихся планов. К тому же, сообщается, что возможно организаторы не смогут показать все важные детали консоли во время первого мероприятия.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Sony уже публиковала сообщение, согласно которому релиз консоли не должен быть затронут пандемией коронавируса и она появится в продаже во время рождественских праздников. Контроллер новой PlayStation, DualSense, был представлен 8 апреля.

Ранее Sony представила геймпад для PlayStation 5.