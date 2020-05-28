Valorant опустилась со 2-го на 6-е место рейтинга самых популярных игр Twitch

Популярный шутер Valorant опустился со 2-го на 6-е место в рейтинге самых популярных игр категории Twitch. Информация была опубликована ресурсом Esports Charts.
C 19 по 26 мая прямые эфиры Valorant суммарно набрали 17,45 млн часов просмотра, а пиковая аудитория составила 293,6 тыс. человек. По этим показателям шутер от Riot Games обошли неигровая категория Just Chatting, Fortnite, League of Legends, Grand Theft Auto V и Call of Duty: Modern Warfare.
Релиз Valorant запланирован на 2 июня. В настоящее время продолжается закрытый бета-тест игры, в ходе которого ряд известных киберспортсменов объявили о переходе в Valorant. Бета-тест будет завершён 28 мая — с этого дня разработчики будут готовиться к итоговому релизу.
Valorant — многопользовательская компьютерная игра, разрабатываемая и издаваемая компанией Riot Games в жанре шутера от первого лица.
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