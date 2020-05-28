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24 июня — дата демонстрации геймплея игры во вселенной «Мстителей»

24 июня — дата демонстрации геймплея игры во вселенной «Мстителей»
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики Marvel's Avengers, компании Crystal Dynamics и Eidos Montreal, опубликовали в официальном «твиттере» игры информацию о дате новой демонстрации её геймплея.

«Мы собрались дома и работаем над завершением нашей миссии. Ждём не дождёмся, когда покажем вам новый геймплей и кооперативный режим. Это произойдёт на нашем первом стриме „Мстителей Марвел“ War Table 24 июня!» — говорится в сообщении.

Жанр игры заявлен как action-adventure. В кооперативном режиме её смогут проходить до четырёх человек одновременно. Играбельными персонажами будут как минимум Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Чёрная Вдова и Мисс Марвел. Игра должна выйти на персональных компьютерах, PlayStation 4, Xbox One 4 сентября 2020 года.

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