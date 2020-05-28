В CS:GO появилась капсула с наклейками из Warhammer 40,000

Сегодня, 28 мая, Valve выпустила новый патч для CS:GO.
Список основных изменений:
в магазине игры появилась капсула с наклейками из вселенной Warhammer 40,000. В неё входят 17 наклеек трёх типов качества;
во все режимы игры добавлена иконка, показывающая смерть игрока от взрыва С4;
появилась возможность менять фон в главном меню игры: «Настройки» -> «Изображение» -> «Графика». К выбору доступны несколько вариантов: Anubis, Blacksite, Chlorine, Cobblestone, Nuke, «Феникс» из операции Shattered Web, Vertigo и случайный;
в настройках графики добавлен тестовый режим «Потоковые текстуры». Он откладывает загрузку текстур высокого разрешения до тех пор, пока они не понадобятся для рендеринга. Предполагается, что это позволит экономить объём видеопамяти;
улучшен отскок гранат от поверхностей. Теперь гранаты будут реже пролетать сквозь двери, если они были брошены в стоящих рядом с ними игроков;
исправлена ошибка, из-за которой игрок мог застрять в летящей гранате.
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