NVIDIA выпустила драйвер GeForce для Valorant и нового Майнкрафта

Компания NVIDIA выпустила новую версию Game Ready драйвера GeForce версии 446.14. Одна из основных игр, под которые он выпускается, — тактический шутер Valorant от Riot Games, известных созданием League of Legends. Valorant должен официально выйти всего через несколько дней, 2 июня.



Также драйвер поддерживает спин-офф Майнкрафта Minecraft Dungeons и другие новые игры, такие как Disintegration и Crucible. Для VR-игры Onward улучшена работа технологии Variable Rate Supersampling (VRSS). Улучшается стабильность таких игр, как Monster Hunter World: Iceborne, Resident Evil 3 Remake и F1 2019.

Кроме того драйвер исправляет десятки багов в работе прошлой версии, обеспечивает поддержку обновления Windows 10 от 10 мая и DirectX 12 Ultimate.