Мама Неймара возобновила отношения с 22-летним бисексуальным киберспортсменом
Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес возобновила отношения с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Об отношениях Надин и Тьяго впервые стало известно в середине апреля. Тем не менее несколько недель спустя Гонсалвес по собственной инициативе разорвала их, узнав о бисексуальности киберспортсмена — СМИ сообщили о его романе с поваром Неймара Мауро.
22-летний Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.
Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. Его трансфер по сей день является самым дорогостоящим в истории футбола.
- 28 мая 2020
-
18:55
-
17:13
-
14:44
-
12:30
-
11:25
-
06:14
-
03:32
- 27 мая 2020
-
22:24
-
21:43
-
18:58
-
16:09
-
15:54
-
14:19
-
13:54
-
13:21
-
11:34
-
11:20
-
10:41
-
00:26
-
00:01
- 26 мая 2020
-
19:32
-
18:23
-
14:58
-
14:40
-
14:22
-
12:41
-
12:39
-
11:36
-
11:18
-
11:10
-
00:16
- 25 мая 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:17
-
22:59
Партнерский контент