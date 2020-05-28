Мама Неймара возобновила отношения с 22-летним бисексуальным киберспортсменом

Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес возобновила отношения с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



Об отношениях Надин и Тьяго впервые стало известно в середине апреля. Тем не менее несколько недель спустя Гонсалвес по собственной инициативе разорвала их, узнав о бисексуальности киберспортсмена — СМИ сообщили о его романе с поваром Неймара Мауро.



22-летний Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.



Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. Его трансфер по сей день является самым дорогостоящим в истории футбола.