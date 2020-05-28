Геймер из Бахрейна собрал 2500 платиновых трофеев на PlayStation
Игрок из Бахрейна по имени Хакам Карим, ведущий «твиттер» под ником Hakoom, похвастался достижением — он добрался до 2500 платиновых трофеев в различных играх на разных поколениях PlayStation. По словам Карима, он устанавливает рекорды год за годом, начиная с 2008-го. Напомним, PlayStation 3 вышла в ноябре 2006 года, а PlayStation 4 — в ноябре 2013-го. В конце 2018 года Хакам попал в Книгу рекордов Гиннесса с результатом 1619 «платин».
На опубликованном Каримом фото помимо 2500 платиновых трофеев видна 5631 золотая награда и неопределённое количество серебряных и бронзовых кубков. По его словам, он тратит на игры около 100 часов в неделю, в том числе во время работы.
Посмотреть запись можно в «твиттере» Карима
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