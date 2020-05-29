«Дичайше выбесило». Стримерша Карина объяснила, почему была вынуждена купить айфон

Стримерша Карина рассказала, как ради качества «сториз» в «Инстаграме» была вынуждена приобрести айфон, хотя не планировала этого делать.

«Оказывается, «Инстаграму» плевать, какая у тебя камера на телефоне. Качество «сториз» вообще от этого никак не зависит. Единственное, на что «Инстаграму» не плевать, — это с какой системы в него заливают файлы.

Не буду углубляться в технические подробности, я всё разжевала на сегодняшнем стриме, кому надо, посмотрят. Но важна суть: «Инстаграм» относится к файлам с iOS и Android по-разному. Файлы с iOS он жмёт меньше, а файлы с Android он пережимает почти в нулевое качество.

Получается ситуация: если вы хотите, чтобы ваши «сториз» не квадратило, чтобы были нормальные цвета, вам придётся купить айфон. И вы ничего с этим не сделаете.

Меня дичайше выбесила эта история, когда меня буквально принуждают покупать телефон определённой компании. Это примерно то же самое, если бы музыка в VK была бы хуже качеством, если бы у вас был Android, а на iOS было бы всё нормально», — написала она в своём «инстаграме».