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Российские геймеры призвали запретить The Last of Us Part II из-за пропаганды ЛГБТ

Российские геймеры призвали запретить The Last of Us Part II из-за пропаганды ЛГБТ
Киберспорт / Другие игры 0

Российские геймеры направили жалобу в Роскомнадзор на новую игру The Last of Us Part II. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. Они обвинили разработчика, компанию Naughty Dog, в пропаганде гомосексуализма, что нарушает законы РФ. Авторы петиции требуют запретить игру в России.

Пока петицию подписали около 130 человек. Автор утверждает, что вся идеология игры построена на гомосексуализме.

Ранее уже стало известно, что вторую часть игры не будут продавать в странах Ближнего Востока. Решение связано с запретами в этих странах на распространение контента, демонстрирующего ЛГБТ-культуру.

Релиз новой игры состоится 19 июня.

Примечательно, что компания Sony случайно заблокировала собственный трейлер игры, пытаясь бороться со спойлерами.

Sony ошибочно заблокировала собственный трейлер игры The Last of Us: Part 2
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