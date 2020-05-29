Российские геймеры призвали запретить The Last of Us Part II из-за пропаганды ЛГБТ

Российские геймеры направили жалобу в Роскомнадзор на новую игру The Last of Us Part II. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. Они обвинили разработчика, компанию Naughty Dog, в пропаганде гомосексуализма, что нарушает законы РФ. Авторы петиции требуют запретить игру в России.
Пока петицию подписали около 130 человек. Автор утверждает, что вся идеология игры построена на гомосексуализме.
Ранее уже стало известно, что вторую часть игры не будут продавать в странах Ближнего Востока. Решение связано с запретами в этих странах на распространение контента, демонстрирующего ЛГБТ-культуру.
Релиз новой игры состоится 19 июня.
Примечательно, что компания Sony случайно заблокировала собственный трейлер игры, пытаясь бороться со спойлерами.
- 29 мая 2020
-
12:46
-
12:25
-
11:38
- 28 мая 2020
-
22:06
-
21:49
-
21:28
-
20:50
-
18:55
-
17:13
-
14:44
-
12:30
-
11:25
-
06:14
-
03:32
- 27 мая 2020
-
22:24
-
21:43
-
18:58
-
16:09
-
15:54
-
14:19
-
13:54
-
13:21
-
11:34
-
11:20
-
10:41
-
00:26
-
00:01
- 26 мая 2020
-
19:32
-
18:23
-
14:58
-
14:40
-
14:22
-
12:41
-
12:39
-
11:36