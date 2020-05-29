Призовой фонд первого турнира по Valorant составит $ 200 тыс.

Компания Riot Games анонсировала первый крупный турнир по Valorant. В честь релиза шутера Riot Games и Twitch проведут турнир с призовым фондом $ 200 тыс.

«В честь запуска игры Valorant мы решили объединить усилия с создателями контента по шутеру. Мы проведём первый крупный турнир, будут определены чемпионы из каждого региона. Призовой фонд соревнования составит $ 200 тысяч. Также участники оспорят титул чемпиона первого крупного турнира по Valorant», — говорится в сообщении разработчика в «Твиттере».

Релиз Valorant запланирован на 2 июня. В ходе закрытого бета-теста игры ряд известных киберспортсменов объявили о переходе в Valorant. Бета-тест завершён 28 мая — с этого дня разработчики готовятся к итоговому релизу.

Valorant — многопользовательская компьютерная игра, разрабатываемая и издаваемая компанией Riot Games в жанре шутера от первого лица.