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Общий тираж «Ведьмака» превысил 50 млн копий

Общий тираж «Ведьмака» превысил 50 млн копий
Киберспорт / Другие игры 0

Компания CD Projekt сообщила о статистике продаж игр «Ведьмак». По данным разработчика, общий тираж серии на всех платформах превысил 50 млн копий. На долю «Ведьмака 3» приходится 28 млн копий.

Компьютерная ролевая игра «Ведьмак» была разработана польской компанией CD Projekt RED. Она основана на серии романов Анджея Сапковского, на основе которой создавался и фильм Netflix. Релиз игры на Windows состоялся в октябре 2007 года.

В дальнейшем авторы выпустили вторую и третью серии игры. В 2011 году вышло продолжение под названием «Ведьмак 2: Убийцы королей». В мае 2015 года состоялся релиз третьей части — «Ведьмак 3: Дикая охота».
В марте 2020 года CD Projekt признали компанией года на польской бирже.

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