Microsoft, Valve и HP представили собственный VR-шлем

Компании Microsoft, HP и Valve представили новую совместную разработку — шлем виртуальной реальность Reverb G2. Он представляет собой улучшенную версию предыдущей модели шлема HP — Reverb G1.

В шлеме появятся новые линзы, но разрешение останется прежним. Оно будет составлять 2160x2160. Частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Из особенностей Reverb G2 стоит выделить слайдер для регулировки расстояния между глаз. Он позволит установить значение на уровне от 60 до 68 мм.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Z by Hp.

В новом шлеме будут использоваться наушники от Valve. Возможно использование лишь беспроводных наушников, разъёма под стандартные наушники нет. В Reverb G2 применяется новое поколение контроллеров с четырьмя камерами и улучшенным трекингом. Ещё одним важным преимуществом будет 6-метровый провод USB C — USB 3.0.

Разработчики представят новинку осенью. Стоимость шлема — $ 600.