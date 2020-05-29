Twitch заключил эксклюзивные контракты сразу с тремя популярными стримерами

Руководство Twitch заключило эксклюзивные контракты сразу с тремя популярными стримерами, общая аудитория которых превышает 10 млн пользователей. На ближайшие несколько лет стриминговую площадку точно не покинут Джарид Summit1G Лазар, Бретт Dakotaz Хоффман и Джош JoshOG Бивер, сообщает Gamesindustry.biz.
Сумма сделок не раскрывается, однако известно, что контракты подразумевают некие партнёрские отношения помимо прямых эфиров.
Напомним, Twitch начала подписывать эксклюзивные контракты с популярными стримерами после того, как Тайлер Ninja Блевинс перешёл на Mixer — новую платформу Microsoft. Ранее эксклюзивные сделки с Twitch заключили DrLupo, TimTheTatman, LIRIK и DrDisrespect.
По данным StreamElements, в апреле рост просмотров прямых эфиров по играм на Twitch составил 98%, тогда как на YouTube Gaming только на 65%.
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