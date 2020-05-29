Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Twitch заключил эксклюзивные контракты сразу с тремя популярными стримерами

Twitch заключил эксклюзивные контракты сразу с тремя популярными стримерами
Киберспорт / Другие игры 0

Руководство Twitch заключило эксклюзивные контракты сразу с тремя популярными стримерами, общая аудитория которых превышает 10 млн пользователей. На ближайшие несколько лет стриминговую площадку точно не покинут Джарид Summit1G Лазар, Бретт Dakotaz Хоффман и Джош JoshOG Бивер, сообщает Gamesindustry.biz.

Сумма сделок не раскрывается, однако известно, что контракты подразумевают некие партнёрские отношения помимо прямых эфиров.

Напомним, Twitch начала подписывать эксклюзивные контракты с популярными стримерами после того, как Тайлер Ninja Блевинс перешёл на Mixer — новую платформу Microsoft. Ранее эксклюзивные сделки с Twitch заключили DrLupo, TimTheTatman, LIRIK и DrDisrespect.

По данным StreamElements, в апреле рост просмотров прямых эфиров по играм на Twitch составил 98%, тогда как на YouTube Gaming только на 65%.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020