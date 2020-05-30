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В Call of Duty: Warzone появился отдельный режим для двух игроков

В Call of Duty: Warzone появился отдельный режим для двух игроков
Киберспорт / Call of Duty: Warzone 0

В «королевской битве» Call of Duty: Warzone появился долгожданный отдельный режим для двух игроков, сообщается в «Твиттере» разработчиков игры из Infinity Ward. Обновление выпустили для всех платформ, на которых вышла игра.

После патча, вышедшего 29 мая, в «королевской битве» стало возможно играть в соло, вдвоем, втроем или вчетвером. Студия приняла решение добавить режим игры в парах, прислушавшись к неоднократным просьбам сообщества.

Релиз Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта для Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Тогда в Call of Duty: Warzone был режим только на трёх игроков. Неделю спустя в игру был добавлен соло-режим, а 8 апреля — отряд из 4 человек.

Call of Duty: Warzone — бесплатная компьютерная игра Battle Royale, Она является частью звания Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, но не требует её покупки.

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