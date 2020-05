В Call of Duty: Warzone появился отдельный режим для двух игроков

В «королевской битве» Call of Duty: Warzone появился долгожданный отдельный режим для двух игроков, сообщается в «Твиттере» разработчиков игры из Infinity Ward. Обновление выпустили для всех платформ, на которых вышла игра.



После патча, вышедшего 29 мая, в «королевской битве» стало возможно играть в соло, вдвоем, втроем или вчетвером. Студия приняла решение добавить режим игры в парах, прислушавшись к неоднократным просьбам сообщества.



Релиз Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта для Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Тогда в Call of Duty: Warzone был режим только на трёх игроков. Неделю спустя в игру был добавлен соло-режим, а 8 апреля — отряд из 4 человек.



Call of Duty: Warzone — бесплатная компьютерная игра Battle Royale, Она является частью звания Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, но не требует её покупки.