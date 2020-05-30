Опубликован трейлер сиквела стратегии Toy Soldiers, посвящённого Второй мировой войне

Компания Signal Studios, разработавшая несколько игр серии Toy Soldiers, выпустила трейлер новой части — Toy Soldiers 2: Finest Hour. Игра будет посвящена Второй мировой войне. В ней будут доступны почти все основные стороны войны, кроме Италии: СССР, США, Великобритания, Германия и Япония. В игре предусмотрен редактор карт и различные режимы. Сражения в основном происходят в помещениях, поскольку все юниты являются игрушками. Отметим, это не первая игра подобного рода — в 2002 году была выпущена стратегия Army Men, в которой нужно управлять игрушечными зелёными солдатиками.

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Оригинальные Toy Soldiers вышли на Xbox 360 в 2010 году, а в 2012-м были портированы на персональные компьютеры. Сиквел, повествующий о «холодной войне», появился в 2011 году, а в 2015-м вышла Toy Soldiers: War Chest. Релиз новой части должен состояться на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.