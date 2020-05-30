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Newbee оспаривает пожизненную дисквалификацию на китайских турнирах

Newbee оспаривает пожизненную дисквалификацию на китайских турнирах
Киберспорт / Dota 2 0

Киберспортивная организация Newbee направила в китайскую ассоциацию команд по Dota 2 (CDA) письмо, оспаривающее пожизненную дисквалификацию на турнирах Imba TV и Mars Media. Решение о дисквалификации было принято 15 мая этого года.

Среди прочего в письме, опубликованном на странице Newbee в Weibo, упомянуты угрозы в адрес игроков Newbee, а также что их заставили делать некие заявления, не являющиеся правдивыми. В письме говорится, что CDA приняла решение о дисквалификации команды, не пообщавшись со всеми её участниками. Наконец, в письме утверждается, что CDA не были представлены доказательства участия Newbee в договорных матчах.

Newbee требует проведения расследования должным образом и отказа от ранее сделанных CDA заявлений.

Newbee отвергла обвинения в договорняке. Ранее организацию забанили на китайских турнирах
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