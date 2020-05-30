PUBG сделают временно бесплатным на Steam
С 4 по 8 июня на Steam будет бесплатно доступна «Королевская битва» PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). В это время на шутер будет действовать скидка в размере 50%, сообщает разработчик в «Твиттере».
Промоакция приурочена к благотворительной акции PlayApatTogether. Таким образом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает людей больше времени играть, когда они находятся дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Инициативу ВОЗ поддержали многие крупные разработчики и видеосервисы, включая Riot Games, Blizzard, Twitch и YouTube.
PUBG — один из самых известных и популярных шутеров современности. Выпущен в 2017 году. На Steam стоимость «Королевской битвы» PUBG составляет 949 рублей.
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