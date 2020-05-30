Новый мод превращает Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

Разработчики дополнили Half-life: Alyx новым модом для игры без шлема виртуальной реальности (VR), сообщается на странице Steam в сети «ВКонтакте».



Мод Pancake FPS Starter Kit позволяет играть в Half-life: Alyx, используя клавиатуру и мышь, и превращает игру в шутер от первого лица. В моде использованы предварительно настроенные модели от художника Джуна Чоя и анимация, перенесённая из Half-Life 2 MMod. Кроме того, добавлена возможность использования пользовательских моделей оружия.



В таком варианте прохождения не удастся получить весь спектр ощущений от игры и отсутствуют некоторые эффекты пользовательского интерфейса, но возможности можно посмотреть в блоге Goutrial.

Видео прохождения игры с помощью мода можно посмотреть в блоге Goutrial на YouTube.