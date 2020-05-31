Вратарь «Реала» Куртуа: киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, рассказывая, как провёл время на карантине, отметил рост популярности киберспорта.
«Не то чтобы я начал готовить или что-то в этом роде. Телевизор включал редко. Посмотрел несколько сериалов, например про Майкла Джордана, но не более того.
Много играл в видеоигры, участвовал в разных турнирах. Честно говоря, хорошо провел время. Увидел, что многие спортсмены тоже увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно возрос. Думаю, киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина», — цитирует Куртуа официальный сайт УЕФА.
Напомним, многие спортсмены увлеклись видеоиграми в период карантина. Особой популярностью пользуется Counter Strike: Global Offensive, в благотворительных турнирах по которому участвует множество селебрити из мира спорта.
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