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Вратарь «Реала» Куртуа: киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина

Вратарь «Реала» Куртуа: киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина
Киберспорт 0

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, рассказывая, как провёл время на карантине, отметил рост популярности киберспорта.

«Не то чтобы я начал готовить или что-то в этом роде. Телевизор включал редко. Посмотрел несколько сериалов, например про Майкла Джордана, но не более того.

Много играл в видеоигры, участвовал в разных турнирах. Честно говоря, хорошо провел время. Увидел, что многие спортсмены тоже увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно возрос. Думаю, киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина», — цитирует Куртуа официальный сайт УЕФА.

Напомним, многие спортсмены увлеклись видеоиграми в период карантина. Особой популярностью пользуется Counter Strike: Global Offensive, в благотворительных турнирах по которому участвует множество селебрити из мира спорта.

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