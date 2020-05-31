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Илья Мэддисон — о протестах в США: надо туда им в виде помощи ОМОН и Росгвардию отправить

Илья Мэддисон — о протестах в США: надо туда им в виде помощи ОМОН и Росгвардию отправить
Киберспорт / Другие игры 0

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон высказал мнение о ситуации с массовыми протестами в США, начавшимися во многих американских городах после трагедии в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.

«Несмотря на то что я далёк от США, я полностью поддерживаю протесты против беспредела и расизма! И нас это тоже касается, ведь наши деды не зря воевали против тех, то хотел уничтожить славян, евреев, чернокожих, ЛГБТ и так далее. Против «мучителей людей» – таких, как коп этот.

Но погромы надо прекратить тоже. Пусть все виновные отвечают по закону, и это будет уроком. Но бесчинства на улицах — это перебор; мирные протесты — это нормально, но мародерство — нет. Надо туда им в виде помощи ОМОН и Росгвардию отправить порядок наводить, а то распоясались», — написал Мэддисон на своей странице в «Твиттере».

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