Илья Мэддисон — о протестах в США: надо туда им в виде помощи ОМОН и Росгвардию отправить

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон высказал мнение о ситуации с массовыми протестами в США, начавшимися во многих американских городах после трагедии в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.
«Несмотря на то что я далёк от США, я полностью поддерживаю протесты против беспредела и расизма! И нас это тоже касается, ведь наши деды не зря воевали против тех, то хотел уничтожить славян, евреев, чернокожих, ЛГБТ и так далее. Против «мучителей людей» – таких, как коп этот.
Но погромы надо прекратить тоже. Пусть все виновные отвечают по закону, и это будет уроком. Но бесчинства на улицах — это перебор; мирные протесты — это нормально, но мародерство — нет. Надо туда им в виде помощи ОМОН и Росгвардию отправить порядок наводить, а то распоясались», — написал Мэддисон на своей странице в «Твиттере».
- 31 мая 2020
-
22:57
-
22:28
-
14:23
-
00:30
- 30 мая 2020
-
23:06
-
18:32
-
17:24
-
15:05
-
14:34
-
13:22
-
11:16
-
03:02
-
00:14
- 29 мая 2020
-
22:18
-
16:04
-
14:44
-
14:21
-
13:41
-
12:46
-
12:25
-
11:38
- 28 мая 2020
-
22:06
-
21:49
-
21:28
-
20:50
-
18:55
-
17:13
-
14:44
-
12:30
-
11:25
-
06:14
-
03:32
- 27 мая 2020
-
22:24
-
21:43
-
18:58