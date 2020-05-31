Антон Логвинов: я всегда говорил, что Америка — страна GTA

Игровой блогер и журналист Антон Логвинов прокомментировал последние события в США: массовые протесты, начавшиеся во многих американских городах после трагедии в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд, а также произошедший 30 мая запуск с мыса Канаверал Crew Dragon — первого в истории космонавтики аппарата, созданного частной компанией. Сегодня Crew Dragon состыковался с МКС, где американским астронавтам предстоит прожить 3-4 месяца.
«США — это страна контрастов. В тот момент, когда светлейшие умы запускают новые суперкосмические корабли, на их фоне обезумевшие обезьяны громят магазины. С одной стороны вера в светлое будущее человечества, с другой — прямо противоположное. Интересный у нас мир», — сказал Логвинов в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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