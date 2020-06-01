RPG о Гарри Поттере может выйти в 2021 году

Один из партнёров Warner Bros. Interactive Entertainment начал переговоры о разработке RPG по мотивам романов о «Гарри Поттера», рассказал инсайдер на Reddit. Релиз игры предварительно намечен на 2021 год.
Инсайдер работает в сфере локализации рекламных роликов для кино и игр на английский язык. По его словам, новый проект будет сделан европейскими разработчиками под ПК и консоли, так как мобильным геймингом компания, предложившая ему работу, не занимается.
Основную часть серии романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере составляет набор из семи книг о битве юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер со злодеем Волан-де-Мортом и его приспешниками. Количество проданных книг составляет около 500 миллионов экземпляров. Романы переведены на 80 языков.
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