Блогер сравнил релизную графику The Last of Us Part II с ранними трейлерами. Видео
Блогер NX Gamer сопоставил графику The Last of Us Part II из ранних демонстраций с тем, что Naughty Dog показала непосредственно перед релизом. По его мнению, техническое исполнение игры заметно улучшилось за прошедшие несколько лет.
NX Gamer использовал трейлеры, которые показали на E3 2018 и Paris Game Week 2017, и сравнил их с записью геймплея, продемонстрированной на State of Play 27 мая 2020 года. Он отметил изменения в качестве текстур, эффектов освещения, тенях и отображении воды.
Права на видео принадлежат компании Sony Interactive Entertainment. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NX Gamer.
The Last of Us Part II — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица.
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