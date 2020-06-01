Valorant: дата релиза и выхода

Уже завтра, 2 июня, состоится релиз Valorant — многообещающего онлайн-шутера от Riot Games.
Первый сезон получил название «Зажигание». На официальном релизном постере изображена новая карта, которая, видимо, выйдет одновременно с релизом игры.
В 14:00 по мск на официальной странице игры в «Твиттере» появился обратный отсчёт, в котором говорилось, что через 12 часов Valorant выйдет в Корее, Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, через 18 часов – в Европе, Турции, России и СНГ, странах Ближнего Востока и Северной Африки, через 25 часов – в Северной Америке, Латинской Америке и Южной Америке.
Если не будет никаких проблем с запуском серверов, то игра выйдет 2 июня в 08:00 по мск. 31 мая разработчики выпустили 11 агента, который получил название «Рейна».
28 мая Riot Games временно остановила работу серверов закрытой беты Valorant для подготовки к релизу полной версии игры. С выходом из беты учётные записи всех участников тестирования были обнулены, но игрокам выдадут обещанные бонусы. Ежедневный онлайн Valorant на этапе закрытого тестирования составлял около 3 млн человек.
- 1 июня 2020
-
18:38
-
17:34
-
15:08
-
11:44
-
10:00
-
00:47
-
00:04
- 31 мая 2020
-
23:42
-
22:57
-
22:28
-
14:23
-
00:30
- 30 мая 2020
-
23:06
-
18:32
-
17:24
-
15:05
-
14:34
-
13:22
-
11:16
-
03:02
-
00:14
- 29 мая 2020
-
22:18
-
16:04
-
14:44
-
14:21
-
13:41
-
12:46
-
12:25
-
11:38
- 28 мая 2020
-
22:06
-
21:49
-
21:28
-
20:50
-
18:55
-
17:13