Valorant: дата релиза и выхода

Уже завтра, 2 июня, состоится релиз Valorant — многообещающего онлайн-шутера от Riot Games.

Первый сезон получил название «Зажигание». На официальном релизном постере изображена новая карта, которая, видимо, выйдет одновременно с релизом игры.

В 14:00 по мск на официальной странице игры в «Твиттере» появился обратный отсчёт, в котором говорилось, что через 12 часов Valorant выйдет в Корее, Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, через 18 часов – в Европе, Турции, России и СНГ, странах Ближнего Востока и Северной Африки, через 25 часов – в Северной Америке, Латинской Америке и Южной Америке.

Если не будет никаких проблем с запуском серверов, то игра выйдет 2 июня в 08:00 по мск. 31 мая разработчики выпустили 11 агента, который получил название «Рейна».

28 мая Riot Games временно остановила работу серверов закрытой беты Valorant для подготовки к релизу полной версии игры. С выходом из беты учётные записи всех участников тестирования были обнулены, но игрокам выдадут обещанные бонусы. Ежедневный онлайн Valorant на этапе закрытого тестирования составлял около 3 млн человек.