В Sony назвали PlayStation 5 консолью, которая будет стоить своих денег

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал о цене на PlayStation 5. Он отметил, что новая консоль, конечно же, не будет дешёвой, но её высокая цена оправдана и справедлива, так как будет полностью соответствовать качеству, сообщает Gamesindustry.biz.

По словам Райана, дизайн, производительность, платформа и контент для PS5 полностью оправдают её стоимость. Райан рассказал, что консоль привнесёт в индустрию нечто новое, не свойственное для других игровых платформ. В цену гаджета заложены также новые и эксклюзивные технологии (например, новый геймпад DualSense и быстрый SSD). Райан назвал PlayStation 5 консолью, которая точно будет стоить своих денег. Конкретную цену PS5 он при этом не назвал.

Презентация PlayStation 5 назначена на 4 июня. В 23:00 по московскому времени будут показаны игры для гаджета, «которые разрабатываются лучшими студиями по всей планете».