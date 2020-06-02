Escape From Tarkov обновил собственный рекорд по пиковому онлайну

В популярном шутере от Battlestate Games – Escape From Tarkov был обновлён рекорд по пиковому онлайну.
«Спасибо вам за вашу преданность и интерес. Мы перешагнули рубеж в 200 тыс. онлайна и обновили рекорд!», — написал CEO Battlestate Games Никита Буянов на Reddit.
Игрокам было предложено для обсуждения, какие нововведения требуются в игре. Среди предложений от пользователей можно отметить просьбы сделать VEPR VPO-136 доступным для первого уровня и улучшить респауны. Ознакомиться с предложениями можно на Reddit.
«Escape from Tarkov» — хардкорная сюжетная многопользовательская ролевая онлайн-игра от первого лица, разработанная компанией Battlestate Games, сочетающая в себе жанры FPS, боевого симулятора и RPG c ММО элементами. События игры разворачиваются на территории альтернативной современной России. Согласно сюжету, две конкурирующие частные военные корпорации столкнулись друг с другом в городе Тарков, породив там панику и чудовищный хаос, который в свою очередь породил множество кланов бандитов.
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