Escape From Tarkov обновил собственный рекорд по пиковому онлайну

В популярном шутере от Battlestate Games – Escape From Tarkov был обновлён рекорд по пиковому онлайну.

«Спасибо вам за вашу преданность и интерес. Мы перешагнули рубеж в 200 тыс. онлайна и обновили рекорд!», — написал CEO Battlestate Games Никита Буянов на Reddit.

Игрокам было предложено для обсуждения, какие нововведения требуются в игре. Среди предложений от пользователей можно отметить просьбы сделать VEPR VPO-136 доступным для первого уровня и улучшить респауны. Ознакомиться с предложениями можно на Reddit.

«Escape from Tarkov» — хардкорная сюжетная многопользовательская ролевая онлайн-игра от первого лица, разработанная компанией Battlestate Games, сочетающая в себе жанры FPS, боевого симулятора и RPG c ММО элементами. События игры разворачиваются на территории альтернативной современной России. Согласно сюжету, две конкурирующие частные военные корпорации столкнулись друг с другом в городе Тарков, породив там панику и чудовищный хаос, который в свою очередь породил множество кланов бандитов.