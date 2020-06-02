Игрок не сдержал слёз после установления мирового рекорда в Super Mario 64

Популярный американский спидраннер Райан «Simply» Ривз завершил прохождение легендарной игры Super Mario 64, установив мировой рекорд, сообщает Cybersport.ru.

На прохождение классического платформера ему потребовался 1 час, 38 минут и 28 секунд, при этом ему удалось собрать все 120 звёзд. Предыдущий рекорд принадлежал игроку под ником «Liam Kings», которому удалось пройти игру на 15 секунд медленнее, чем Ривзу.

Запись рекордного прохождения доступна на платформе Twitch.

Для того, чтобы добиться данного успеха, игроку потребовалось около 8 лет тренировок. После завершения игры геймер не мог сдержать слёз. С этим достижением его поздравили его родители, которые обняли сына, зайдя в комнату. Этот момент попал на запись трансляции на одной из игровых платформ.

Видео доступно в «твиттере».

Релиз Super Mario 64 состоялся в 1996 году на Nintendo 64. Платформер неоднократно попадал в список лучших игр всех времен. Его средняя оценка от журналистов на сайте Metacritic составляет 94 балла из 100.