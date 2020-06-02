Что ждёт участников беты после вайпа в Valorant

Новый амбициозный шутер от Riot Games вышел, и каждый игрок может скачать его к себе на ПК. Но ведь несколько сотен тысяч человек уже качали контракты персонажей на уровне закрытого бета-теста. Что нас ждёт после вайпа, получим ли мы какую-то компенсацию?

При заходе в Valorant вы получаете напоминание о правилах поведения в игре. Причём это не какая-то оферта, а логичный набор моральных правил. Один из пунктов правил называется командная работа. Его ещё можно назвать присягой, где вы обещаете не «руинить» катки своим тимейтам, следовать принципам понимания и уважения. Это правило относится к счастливчикам с голосовым чатом, которые могут вдоволь помашнить своих тиммейтов, называя их раками и нубами. Стоит напомнить и о запрете передачи аккаунта третьим лицам и использовании читов.

Хорошая новость для тех, кто донатил и приобретал игровую валюту. Вся валюта вернулась и разработчики подкинули 20% компенсации за вайп. Если вам хочется попробовать нового персонажа Reyna, достаточно потратить 1000 монет для прокачки контракта.

Карточки остались только коллекционные за участие в бете. Они будут выделять вас среди других игроков. Одно но: карточки сами по себе выглядят ужасно.

Новая карта — миниатюрная. Напоминает тренировочный полигон.

Исчез режим РМ, который позволял повышать рейтинг и сражаться с равными игроками. Скорее всего такое решение было принято из-за ограниченного количества персонажей. Зато появился режим быстрой постановки бомбы. 4 карты на выбор. Спайк находится у всех игроков и нет системы экономики. Каждый раунд вы получаете все умения и рандомные пушки на всех игроков команды. Также по карте разбросаны сферы, которые дают преимущество.

Например, одна из сфер повышает урон оружию, вторая развивает ультимейт до максимума, третья даёт прибавку к скорости, четвёртая накладывает проклятие на противников. Победа засчитывается команде, которая первая взяла 4 раунда.

Добавлена анимация всех персонажей при выборе. Выглядит очень эффектно, олдам понравится.