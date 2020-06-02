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В Dota 2 вышло обновление. Оно затронуло Боевой пропуск

В Dota 2 вышло обновление. Оно затронуло Боевой пропуск
Киберспорт / Dota 2 0

Сегодня, 2 июня, Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором увеличила количество очков Боевого пропуска, получаемых за различные активности. Об этом разработчики сообщили в сообществе Steam.

Изменения обновления:

количество очков за ставки увеличено на 50%;
количество очков за контракты гильдии увеличено на 100%;
количество золота боковой лавки за переработку увеличено на 65%;
количество золота боковой лавки за контракты гильдии и улучшения увеличено на 100%.

Напомним, впервые в Боевом пропуске появилась система гильдий. Вступить в гильдию сможет кто угодно, но создать её способны лишь владельцы Боевого пропуска. Вместе с группой единомышленников можно поднимать уровень гильдии и получать дополнительные награды.

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