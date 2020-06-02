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Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5

Вышел тизер Godfall. Это — первая игра для PlayStation 5
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Gearbox накануне, 1 июня, опубликовала тизер игры Godfall. В конце 2019 года этот лутер-экшен позициионировали как первый проект для PlayStation 5.

Полминутный тизер содержит видео одного из персонажей, представленного в львиных доспехах. При этом в тизере показана лишь яркая презентация персонажа без каких-либо действий в самой игре.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Gearbox Official.

О новой игре известно пока не так много. Утверждается, что разработчик сделает акцент на ближнем бое и совместных сражениях с боссами. Также в игре должна быть ролевая система.

Выпуск Godfall запланирован на конец 2020 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC. На PC игру будут распространять эксклюзивно на Epic Games Store.

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