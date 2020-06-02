Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли из-за беспорядков в США на две недели

Компания CD Projekt RED объявила о переносе презентации новой игры Cyberpunk 2077. Предполагалось, что презентовать свою разработку студия будет 11 июня. Но в итоге из-за напряжённой обстановки в США, где проходят акции протеста, было решено изменить планы.
Протесты начались после того, как полицейский в Миннесоте при задержании случайно убил афроамериканца. После этого на улицы многих городов стали выходить многотысячные толпы, требующие прекратить произвол в отношении афроамериканцев.
В «Твиттере» разработчики пояснили, что не хотят сейчас отвлекать людей от более важных вещей, чем компьютерные игры. Студия также поддержала движение за права афроамериканцев Black Lives Matter.
1 июня компания Sony объявила об отмене мероприятия, на котором должен был состояться показ игр для PlayStation 5.
- 2 июня 2020
-
21:51
-
21:35
-
19:22
-
18:28
-
17:08
-
15:49
-
15:19
-
11:44
-
11:39
-
03:16
-
01:26
- 1 июня 2020
-
22:28
-
21:55
-
21:05
-
18:38
-
17:34
-
15:08
-
11:44
-
10:00
-
00:47
-
00:04
- 31 мая 2020
-
23:42
-
22:57
-
22:28
-
14:23
-
00:30
- 30 мая 2020
-
23:06
-
18:32
-
17:24
-
15:05
-
14:34
-
13:22
-
11:16
-
03:02
-
00:14