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Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли из-за беспорядков в США на две недели

Презентацию Cyberpunk 2077 перенесли из-за беспорядков в США на две недели
Киберспорт / Другие игры 0

Компания CD Projekt RED объявила о переносе презентации новой игры Cyberpunk 2077. Предполагалось, что презентовать свою разработку студия будет 11 июня. Но в итоге из-за напряжённой обстановки в США, где проходят акции протеста, было решено изменить планы.

Протесты начались после того, как полицейский в Миннесоте при задержании случайно убил афроамериканца. После этого на улицы многих городов стали выходить многотысячные толпы, требующие прекратить произвол в отношении афроамериканцев.

В «Твиттере» разработчики пояснили, что не хотят сейчас отвлекать людей от более важных вещей, чем компьютерные игры. Студия также поддержала движение за права афроамериканцев Black Lives Matter.

1 июня компания Sony объявила об отмене мероприятия, на котором должен был состояться показ игр для PlayStation 5.

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