Серхио Агуэро примерил роль сборщика мусора в игре Grand Theft Auto 5

31-летний аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, во время карантина начал активно стримить на твиче. Сначала он стримил FIFA, но постепенно пересел на другие игры.

Последние две недели футболист проводит в GTA V. Он уже перепробовал в ней все роли — Серхио побыл полицейским, преступником и даже поработал сборщиком мусора. Чем только не займёшься в виртуальном мире, когда родной чемпионат ещё не возобновился.

25 апреля во время одного из матчей в FIFA с Агуэро произошла забавная ситуация. Играя за сборную Аргентины, футболист вывел свою виртуальную копию один на один с вратарём, но умудрился промазать из убойной позиции, когда казалось, что мячу уже некуда деваться, кроме как оказаться в сетке. Самое забавное, что его реакция на этот момент совпала с реакцией копии — оба игрока одновременно схватились за голову. Клип с этим моментом стал вирусным, собрав почти 2 млн просмотров в «Твиттере».