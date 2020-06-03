Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Серхио Агуэро примерил роль сборщика мусора в игре Grand Theft Auto 5

Серхио Агуэро примерил роль сборщика мусора в игре Grand Theft Auto 5
Киберспорт 0

31-летний аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, во время карантина начал активно стримить на твиче. Сначала он стримил FIFA, но постепенно пересел на другие игры.

Последние две недели футболист проводит в GTA V. Он уже перепробовал в ней все роли — Серхио побыл полицейским, преступником и даже поработал сборщиком мусора. Чем только не займёшься в виртуальном мире, когда родной чемпионат ещё не возобновился.

25 апреля во время одного из матчей в FIFA с Агуэро произошла забавная ситуация. Играя за сборную Аргентины, футболист вывел свою виртуальную копию один на один с вратарём, но умудрился промазать из убойной позиции, когда казалось, что мячу уже некуда деваться, кроме как оказаться в сетке. Самое забавное, что его реакция на этот момент совпала с реакцией копии — оба игрока одновременно схватились за голову. Клип с этим моментом стал вирусным, собрав почти 2 млн просмотров в «Твиттере».

Ролик с реакцией Агуэро на промах своей виртуальной копии в FIFA 20 стал вирусным
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020