Твит о переносе презентации PlayStation 5 стал самым популярным игровым твитом в истории

Сообщение о переносе презентации PlayStation 5 получило больше лайков, чем любое другое сообщение на игровую тематику в «Твиттере». Анонс Sony оценили более 500 тыс. пользователей социальной сети.

До этого рекорд принадлежал твиту Nintendo of America. В том сообщении была опубликована запись обращения бывшего президента американского подразделения компании Реджи Фис-Эме к фанатам. Пост собрал 356 тыс. лайков.

В пятёрку самых популярных игровых твитов в истории также вошли исполнение главной темы Animal Crossing: New Horizons в условиях самоизоляции, анонс геймпада DualSense для PS5 и трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.

Напомним, позавчера, 1 июня, Sony объявила о переносе презентации PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня. Компания объяснила это решение желанием поддержать движение против расизма и жестокости по отношению к темнокожим в США.