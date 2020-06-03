Твит о переносе презентации PlayStation 5 стал самым популярным игровым твитом в истории

Сообщение о переносе презентации PlayStation 5 получило больше лайков, чем любое другое сообщение на игровую тематику в «Твиттере». Анонс Sony оценили более 500 тыс. пользователей социальной сети.
До этого рекорд принадлежал твиту Nintendo of America. В том сообщении была опубликована запись обращения бывшего президента американского подразделения компании Реджи Фис-Эме к фанатам. Пост собрал 356 тыс. лайков.
В пятёрку самых популярных игровых твитов в истории также вошли исполнение главной темы Animal Crossing: New Horizons в условиях самоизоляции, анонс геймпада DualSense для PS5 и трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.
Напомним, позавчера, 1 июня, Sony объявила о переносе презентации PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня. Компания объяснила это решение желанием поддержать движение против расизма и жестокости по отношению к темнокожим в США.
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