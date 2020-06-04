С новым оборудованием арта в World of Tanks станет точнее

Разработчики собираются вводить в World of Tanks оборудование 2.0. Тест нового оборудования пройдёт в «Песочнице» со 2 по 9 июня.
Таким образом разработчики хотят повысить разнообразие используемого оборудования, в том числе его комбинаций, сделать выбор наборов оборудования для машин с разными игровыми ролями и улучшить доступность оборудования для техники низких и средних уровней.
Количество доступных слотов и категорий будет зависеть от уровня машины: техника 8-10 уровней будет иметь два слота с категорией оборудования, 6-7 уровней — один слот. Машины 5 уровня и ниже будут иметь слоты без категории. Если категория оборудования соответствует категории слота, в который оно установлено, оборудование будет давать дополнительный бонус. Если категории не совпадают или слот не имеет категории, оборудование будет давать только базовое значение эффекта. Однако любое оборудование, совместимое с конкретной машиной, может быть установлено в любой слот, независимо от категории.
Как всё это будет работать в связке вы можете прочитать по этой ссылке. Если по результатам теста оборудование будет принято, то арта станет точнее. У неё появится новое оборудование — Улучшенные прицельные приспособления. Оно уменьшает размер круга сведения на 9%.
Фото: Канал WOTHUB в Яндекс.Дзен
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