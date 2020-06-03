Шоу-матч команд Крида и Джарахова пройдёт в рамках турнира по Valorant

Шоу-матч команд Егора Крида и Эльдара Джарахова пройдёт в рамках турнира по Valorant под названием Old Spike, в котором поучаствуют стримеры и профессиональные игроки. Старт соревнований намечен на 4 июня, а шоу-матч пройдёт в заключительный день турнира, 7 июня, и начнётся в 20:00 мск. В команде Крида выступят Слава Buster Бустер и Владислав SilverName Синотов, а в составе с Джараховым сыграют Gamelife и Sfory.

Основной этап турнира — в формате double-elimination. В первом матче, который состоится 4 июня в 18:00, команда Rabotyagi во главе с Дмитрием LeBwa Палащенко (World of Tanks) встретится с Sons of Kaplan. Во второй паре в 21:00 сыграют NiceTry и NoPanic. Призовой фонд турнира — 300 тыс. руб.

Релиз Valorant состоялся 2 июня в 8:00 мск. Устройство Spike в Valorant является аналогом бомбы из CS:GO.