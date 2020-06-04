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Стримерша Карина похвасталась попой. Видео

Стримерша Карина похвасталась попой. Видео
Стримерша Карина похвасталась попой. Видео
Киберспорт / Другие игры 0

Стримерша Карина, проживающая в Италии, опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новое видео, в котором можно оценить её попу. По её словам, картина была бы ещё лучше, если бы не вынужденная пауза в тренировках из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Причём, замечу, моя форма сейчас не максимальная. Я больше трёх месяцев занималась дома с резинками. Полноценные тренировки и присед это заменить не может.

Жду полного восстановления формы в течение двух недель, если спортзал продолжит работать», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Карина объяснила, почему была вынуждена купить айфон.

«Дичайше выбесило». Стримерша Карина объяснила, почему была вынуждена купить айфон
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