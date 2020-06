Diablo 4: когда выйдет и на каких платформах

Фанаты франшизы Diablo с нетерпением ждут новой информации о Diablo 4, которую Blizzard анонсировала в сентябре прошлого года. Различные источники предполагают, что четвёртая часть выйдет не только на PlayStation 4 и Xbox One, но и на новом поколении консолей.



Diablo 4 выйдет на ПК, Xbox One и PS4. В отчёте The International Business Times говорится, что четвёртая часть также появится на PS5 и Xbox Series X. Дата релиза Diablo 4 неизвестна. Скорее всего, она будет обнародована уже после выхода нового поколения консолей либо во время демонстрации игр для PS5. Издание GameRant сообщает, что игра выйдет не раньше 2021 года.

На момент публикации новости нет никакой информации от Blizzard. Однако весьма вероятно, что мы всё-таки увидим порт Diablo 4 на PS5 и Xbox Series X. Он может появиться как после выпуска игры на PS4 и Xbox One, так и одновременно с релизом на PS4 и Xbox One.

А пока предлагаем насладиться новыми геймплейными кадрами Diablo 4:

Видео опубликовано на YouTube-канале SCIENCE OF EVOLUTION.