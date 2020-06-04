Разработчик анонсировал новый гоночный симулятор Project CARS 3

Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Пока о новой игре известно не так много. Так, сообщается, что игроки смогут модифицировать и прокачивать автомобили. Кроме того в новинке будут доступны гибкие настройки сложности.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Project CARS.
Релиз разработки запланирован уже на лето 2020 года. Новая игра будет доступна на PC, Play Station 4 и Xbox One.
Первую часть гоночного симулятора британская студия выпустила в 2015 году. Игра создавалась при поддержке портала WMD, который является альтернативой для Kickstarter. Игроки-инвесторы получили возможность непосредственно участвовать в процессе, им был предоставлен доступ к тестовым сборкам игры. Также члены сообщества получили часть от доходов от продаж игры.
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