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Разработчик анонсировал новый гоночный симулятор Project CARS 3

Разработчик анонсировал новый гоночный симулятор Project CARS 3
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Пока о новой игре известно не так много. Так, сообщается, что игроки смогут модифицировать и прокачивать автомобили. Кроме того в новинке будут доступны гибкие настройки сложности.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Project CARS.

Релиз разработки запланирован уже на лето 2020 года. Новая игра будет доступна на PC, Play Station 4 и Xbox One.

Первую часть гоночного симулятора британская студия выпустила в 2015 году. Игра создавалась при поддержке портала WMD, который является альтернативой для Kickstarter. Игроки-инвесторы получили возможность непосредственно участвовать в процессе, им был предоставлен доступ к тестовым сборкам игры. Также члены сообщества получили часть от доходов от продаж игры.

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