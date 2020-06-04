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Разработчик выложил новый трейлер Desperados 3, показав главную особенность игры

Разработчик выложил новый трейлер Desperados 3, показав главную особенность игры
Киберспорт / Другие игры 0

Компания HQ Nordic выложила новый трейлер тактического вестерна Desperados 3. В трейлере, размещённом на YouTube, геймеры могут повлиять на происходящее. Так, зритель может выбрать дальнейший вариант развития событий.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале THQ Nordic.

С помощью трейлера разработчик продемонстрировал главную особенность игры — нелинейный игровой процесс. В игре сюжет может развиваться по нескольким сценариям в зависимости от выбранного действия.

В трейлере разработчик показал последнюю миссию из демоверсии. Игрок может выбрать, действовать в открытую, чтобы победить врагов, или же скрыто преодолеть охранника и оказаться на базе врагов.

Релиз Desperados 3 запланирован на 16 июня. Она будет выпущена для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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