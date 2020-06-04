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Геймеры обвалили рейтинги Valorant после релиза шутера

Геймеры обвалили рейтинги Valorant после релиза шутера
Киберспорт / Другие игры 0

Многие любители компьютерных игр остались разочарованы шутером Valorant, релиз которого состоятся 2 июня. На ряде сайтов с рейтингами игр Valorant получил весьма низкие оценки.

Например, пользовательский рейтинг игры на Metacritic составляет всего 4 балла из 10 возможных. Многие пользователи оценили игру в 1 или 2 балла.

Главные претензии игроков связаны с медленной динамикой Valorant. Кроме того, критики отмечают нестабильную работу серверов и сложную игровую механику.

Довольно часто игроки критикуют античит-систему Vanguard, которая уже оказывалась в центре внимания. Пользователи жаловались, что из-за античита наблюдается перегрев оборудования. Разработчик выпустил хотфикс, чтобы устранить проблему, но в полной мере избавиться от неё не удалось.

Состоялся официальный релиз Valorant в СНГ
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