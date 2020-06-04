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Rockstar Games временно отключила GTA Online и Red Dead Online из-за протестов в США

Rockstar Games временно отключила GTA Online и Red Dead Online из-за протестов в США
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Rockstar Games решила выразить солидарность с движением Black Lives Matter, отстаивающим права афроамериканцев. Чтобы сделать это, разработчик на два часа закрыл доступ к Grand Theft Auto Online и Red Dead Online. Игры не были доступны с 21:00 до 23:00 мск 4 июня.

В США в последние дни проходят масштабные акции протеста. Поводом для акций стало убийство афроамериканца при задержании полицией. После убийства стала набирать популярность акция Black Lives Matter.

На улицы многих городов США вышли протестующие, при этом сохранить протест мирным так и не удалось. Вечерами и ночами в городах начали действовать мародёры, которые разбивают витрины и жгут автомобили. К акциям солидарности присоединились многие разработчики игр и технологические компании.

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