«Стройной и красивой быть тяжело». Стримерша Карина показала фото, как она ест пиццу

Стримерша Карина, проживающая в Италии, рассказала о подходе к питанию, который она исповедует.

«Вы тут много спрашиваете, что я кушаю. В моём рационе исключительно правильное питание. Потому что правильное питание — это основа основ.

Да, стройной и красивой быть тяжело. Также нужна особая выдержка, чтобы постоянно следить за каждой съеденной калорией. Как говорят, железная дисциплина и труд», — написала она в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото, на котором она ест пиццу.

«Ну а мороженка и пиццуля только для фото, что ль? Не едите такое?» — написала в комментариях к соответствующему посту одна из подписчиц.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» стримерши Карины.