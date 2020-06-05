«Стройной и красивой быть тяжело». Стримерша Карина показала фото, как она ест пиццу
Стримерша Карина, проживающая в Италии, рассказала о подходе к питанию, который она исповедует.
«Вы тут много спрашиваете, что я кушаю. В моём рационе исключительно правильное питание. Потому что правильное питание — это основа основ.
Да, стройной и красивой быть тяжело. Также нужна особая выдержка, чтобы постоянно следить за каждой съеденной калорией. Как говорят, железная дисциплина и труд», — написала она в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото, на котором она ест пиццу.
«Ну а мороженка и пиццуля только для фото, что ль? Не едите такое?» — написала в комментариях к соответствующему посту одна из подписчиц.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» стримерши Карины.
Стримерша Карина похвасталась попой. Видео
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