В Москве построят здание в стиле Minecraft. Фото

Очистное сооружение «Мосводостока» на Ленинской слободе будет оформлено в духе игры Minecraft, сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Здание в стиле Minecraft будет расположено по адресу Ленинская слобода, вл. 26/41. Сроки строительства не сообщаются.

«Утилитарное по функции очистное сооружение решено выполнить в необычном стиле: фасады покроют алюминиевыми панелями и декоративной силикатной штукатуркой чёрно-желтого цвета. За счёт пиксельных деталей строение будет походить на зарисовку из компьютерной игры. Для Москвы действительно необычный опыт работы с подобными объектами, и я очень приветствую такие проекты», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.